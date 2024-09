Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Tag der offenen Tür in Lüchow-Dannenberg ++ Blaulichter laden ein ++ DRK Dannenberg Gastgeber ++ Programm vorhanden ++

Die Blaulichter aus Lüchow-Dannenberg laden zum Tag der offenen Tür am 14.09.2024, ab 10:00 Uhr, auf das Gelände des Katastrophenschutz-Zentrums des Deutschen Roten Kreuz, Am Reiterstadion 1A in Dannenberg (Elbe), ein. Jede Organisation wird den Besuchenden ihre Einsatzmittel zeigen und weitere Einblicke in die Arbeit ermöglichen. Von Kettcarfahren mit Rauschzustand-Brillen, über richtiges Verhalten bei einem Verkehrsunfall und dem Bewegen von Lasten durch das Technische Hilfswerk bis zu einer Vorführung der Einsatzsituationen der Feuerwehr und Einblicke in die Arbeit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft wird für alle Besuchenden etwas dabei sein. Zusätzlich wird für die Jüngsten eine Betreuungsstelle eingerichtet. Auch für das leibliche Wohl wird vor Ort gesorgt werden. Interaktive Lehrstunden zum Thema "Erste Hilfe" sowie Verkehrspräventionshinweise dürfen natürlich ebenfalls nicht zu kurz kommen. Zum Parken stehen die Parkflächen am Reiterstadion, bei der Wendlandschule und der öffentliche Parkplatz am Schützenplatz zur Verfügung. Für Fahrräder gibt es eine Abstellmöglichkeit auf der Rasenfläche zwischen dem Veranstaltungsgelände und der Bundesstraße 248. Um 12:00 Uhr wird es Grußworte seitens der DRK-Präsidentin, Sonja Petersen, des stellvertretenden Polizeikommissarriatsleiter, Bernd Nieber, sowie des stellvertretenden Landrats Christian Carmienke geben. Das Veranstaltungsende ist um 16:00 Uhr vorgesehen.

Die Verantwortlichen aus dem Organisationsteam freuen sich über die zweite gemeinsame Veranstaltung und haben für 2025 bereits das Technische Hilfswerk als Gastgeber auserwählt. Zusätzlich erhoffen sie sich, die Besuchenden für ehrenamtliche Tätigkeiten, Ausbildungsplätze oder entsprechende Berufe begeistern zu können. Das Ehrenamt bietet für Menschen aller Altersgruppen eine nützliche und spannende Abwechslung.

Das Programm der Hauptbühne im Innenhof des Geländes steht und ist dem Anhang zu entnehmen.

++ Für Pressevertretende wird die Möglichkeit geboten, mit Bild und Videomaterial die Veranstaltung zu begleiten und abgesetzte O-Töne aufzunehmen. Bitte melden sie sich hierzu unter pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de oder 04131-8306-2515 an. ++

