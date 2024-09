Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Verkehrsunfall" - fast Kollision - Schulbus-Fahrer verhindert mit Notbremsung Zusammenstoß - Kinder leichtverletzt/unter Schock ++ Feuer im Motorraum - Feuerwehr löscht ++ blaues Pedelecs!

Presse - 10.09.2024 ++

Lüneburg

Vögelsen - "Verkehrsunfall" - fast Kollision - Schulbus-Fahrer verhindert mit Notbremsung Zusammenstoß - Kinder leichtverletzt/unter Schock

Am 09.09.2024 gegen 13:00 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Mann mit einem Mercedes-Vito die Dorfstraße aus Fahrtrichtung Radbrucher Weg kommend und beabsichtigte dabei nach links in Richtung Lüneburg abzubiegen. Dabei kollidierte er beinahe mit einem bevorrechtigten Schulbus, welcher aus Richtung Lüneburg in Fahrtrichtung Mechtersen auf der Dorfstraße unterwegs war. Durch eine Vollbremsung konnte der Schulbus den Zusammenstoß verhindern. Mehrere Kinder in dem Bus wurden aufgrund des Bremsvorgangs leichtverletzt oder standen kurzzeitig unter Schock.

Lüneburg - in Gaststätte/Bar eingebrochen - Wertgelasse aus Wand gebrochen

Durch eine Hintertür brachen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 10.09.24 in die Räumlichkeiten eines Restaurants/Bar Auf dem Kauf ein. Die Täter hatten zuvor auch ein Holztor aufgebrochen. Im Inneren brachen die Täter auch zwei Wertgelasse aus einer Wand und transportierten diese ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Parfum-Diebstahl - Täter von Mitarbeiter gestellt

Ein Mann betrat am 09.09.2024 gegen 12:00 Uhr eine Drogerie in der Grapengießerstraße und wurde dort von einem Mitarbeiter beobachtet als er ein Parfum einsteckte. Anschließend passierte der Mann den Kassenbereich ohne das Parfum im Wert von etwas über 100 Euro zu bezahlen. Der Mitarbeiter konnte den 44 Jahre alten Mann am Ausgang stellen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Lüneburg - Fenster von PKW eingeschlagen - Spielkonsolen und Laptop mitgenommen

Unbekannte schlugen am 09.09.2024 gegen 06:30 Uhr gewaltsam eine Seitenscheibe eines im "Blümchensaal" abgestellten Pkw VW Golf ein. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum des abgestellten Fahrzeugs. Mehrere Wertgegenstände, darunter Spielkonsolen und ein Laptop, wurden entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad vor Wohnhaus entwendet

Unbekannte entwendeten im Zeitraum vom 08.09.2024 bis zum 09.09.2024 ein Fahrrad der Marke "Bocas" im Wert von wenigen hundert Euro in der Soltauer Straße. Das Fahrrad wurde angeschlossen vor einem dortigen Wohnhaus abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter-Fahrer kontrolliert - keine Pflichtversicherung

Einen 50-Jährigen mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in den frühen Morgenstunden des 10.09.24 im Schildsteinweg. Dabei wurde gegen 05:00 Uhr ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Feuer im Motorraum - Feuerwehr löscht - technische Ursache

Zu einem Brand im Motorraum eines auf einem Parkplatz in der Bleckeder Landstraße geparkten Pkw Skoda Fabia kam es in den Morgenstunden des 10.09.24. Anwohner bemerkten gegen 09:15 Uhr Qualm und Brandgeruch, so dass Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr den Brand löschten. Es entstand Sachschaden. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow OT. Grabow - Verkehrskontrolle - Fahrer ohne Fahrerlaubnis - unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 09.09.2024 gegen 21:00 Uhr wurde ein 51-jähriger Fahrer eines VW Beetle in der Ortschaft Grabow angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem verlief ein Drogentest positiv auf die Wirkstoffe "THC", "Amphetamin" und "Kokain". Der Konsum eines Joints unmittelbar vor Fahrtbeginn wurde eingeräumt.

Uelzen

Uelzen - Nahrungsmittel in Einkaufstüte versteckt - Mitarbeiterin bemerkt Diebstahl - Fahrraddiebstahl im Anschluss

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Neustädter Straße bemerkte am 09.09.2024 gegen 13:00 Uhr, dass ein Mann mit einer gefüllten Einkaufstüte eine nicht besetzte Kasse passierte und sich in Richtung Ausgang begab. Sie sprach den 27-jährigen Mann am Ausgang an und forderte ihn auf, die Einkaufstüte vorzuzeigen. Als er dies verweigerte rief sie die Polizei, die anschließend Nahrungsmittel mit eine Wert von etwa zehn Euro in der Einkaufstüte auffinden konnte. Wenige Minuten später fiel der selbige Mann erneut auf, als er in der genannten Straße ein Fahrrad im Wert von etwas über 100 Euro entwendete. Die Polizei hat dieses sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Nach Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Eigentümer eines blauen Pedelecs

Nachdem die Polizei am 29.08.2024 ein Fahrrad wegen des Verdachts des Diebstahls sicherstellte, werden nun Hinweise zu den Eigentumsverhältnissen gesucht. Bei dem Fahrrad der Marke "Haibike" handelt es sich um ein Pedelec mit einem blauen Rahmen und zwei Fahrradtaschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde es aus der Fritz-Reuter-Straße entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

