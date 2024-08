Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorrad aus Garage gestohlen

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Reichenbach-Steegen ist am Wochenende en Motorrad gestohlen worden. Wie der Fahrzeughalter am Sonntag bei der Polizei anzeigte, wurde ihm die Ducati, Modell "Monster", zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, in der Albersbacher Straße gestohlen. Die Maschine war dort in einer Garage abgestellt.

Nach Angaben des Halters hatte er das Zweirad am Samstagabend wie gewohnt in der Garage abgestellt und das elektrische Rolltor heruntergefahren. Als er am nächsten Morgen sein Haus verließ, stellte der Mann fest, dass das Garagentor offenstand und das Motorrad verschwunden war. Die Maschine hat nach Angaben des betroffenen einen Wert von 14.000 Euro.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 oder bei der Kriminalpolizei unter der Durchwahl -2620 zu melden. |cri

