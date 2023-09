Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg

Wanheimerort: Zwei Autos in Brand - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Wegen Fahrzeugbränden sind Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag (26. September) zum Schwarzen Weg in Homberg und der Fasanenstraße in Wanheimerort ausgerückt.

Gegen 22:45 Uhr verständigte ein Zeuge die Feuerwehr, weil er den brennenden Pkw am Schwarzen Weg in Höhe Uettelsheimer Weg entdeckt hatte. Die Feuerwehr löschte das geparkte Auto. Ein paar Stunden später - etwa um 3:35 Uhr - meldete eine Zeugin einen brennenden Mercedes auf der Fasanenstraße in Wanheimerort. Auch in diesem Fall war der Pkw am Fahrbahnrand geparkt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Beide Fahrzeuge wurden zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt.

In beiden Fällen kann die Polizei derzeit eine Brandstiftung nicht ausschließen und sucht daher Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell