POL-DU: Hochheide: Notbremsung - zwei verletzte Fahrgäste in Linienbus

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer zwang am Montagvormittag (25. September, gegen 10:55 Uhr) einen Linienbus auf der Moerser Straße (Höhe Husemannstraße) zu einer Notbremsung. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Fahrer eines weißen Kleinwagens ohne erkennbaren Grund plötzlich stark abbremste, sodass der Busfahrer ebenfalls aufs Bremspedal drücken musste. Dabei stürzten zwei weibliche Fahrgäste (47 und 67 Jahre alt) und verletzten sich. Der Mann im Auto fuhr weiter und bog in die Südstraße ab. Ein Rettungswagen brachte die Frauen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 bittet den Fahrer des Autos und Zeugen, die Hinweise zu ihm und dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

