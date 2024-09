POL-LG: ++ Drogenhandel beobachtet - Bei Durchsuchung Ecstasy aufgefunden ++ Verkehrsunfallflucht - Fahrer alkoholisiert ++ Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Mitarbeiter bedroht - Platzverweis

Ein 31 Jahre alter Mann bedrohte am 13.09.2024 gegen 01:30 Uhr "Am Stintmarkt" einen Mitarbeiter einer Bar. Anschließend wurde er von diesem zu Boden gebracht und dort festgehalten. Dem 31-Jährigen wurde ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt. Keiner der beiden Männer wurde verletzt.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht - Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Am 12.09.2024 gegen Mittag touchierte ein junger Mann mit seinem PKW einen auf einem Parkplatz in der Kalandstraße abgestellten Skoda Kamiq. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich, konnte aber durch die Polizei ermittelt werden. Der 18-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Adendorf - Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte warfen in der Nacht zum 13.09.2024 in der Dorfstraße die Fensterscheibe eines Bürogebäudes mit einem Backstein ein. Anschließend öffneten sie das Fenster und hebelten eine Tür im Gebäude auf. Es wurden Schlüssel und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Drogenhandel beobachtet - Bei Durchsuchung Ecstasy aufgefunden

Nachdem die Polizei am 12.09.2024 gegen 17:00 Uhr einen Drogenhandel mit Ecstasy in der Altenbrückertorstraße beobachtete, wurde die Wohnung des Verkäufers durchsucht. Dabei wurde eine nicht geringe Menge an Ecstasy, sowie ein Handy und Bargeld aus Drogengeschäften beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Nach Hausfriedensbruch - Mann schlägt Polizeibeamten

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zu einem Hausfriedensbruch durch einen 46-Jährigen am 12.09.2024 gegen 17:45 Uhr ging dieser in der Parkstraße auf die Polizei los. Dabei schlug er mehrmals in Richtung eines Polizeibeamten und traf diesen an der Schulter. Er wurde anschließend unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und dort fixiert. Der geschlagene Polizeibeamte blieb bei dem Angriff unverletzt. Aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls in anderer Sache wurde der Mann anschließend festgenommen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Auseinandersetzung endet mit Pfeffersprayeinsatz - Bargeld entwendet

Zwei junge Männer gerieten am 12.09.2024 gegen 17:30 Uhr in einen Streit mit einem 22-Jährigen. Daraufhin sprühte einer der Männer Pfefferspray in das Gesicht des Mannes, wodurch dieser zu Boden ging. Dabei entwendeten die Männer das Portemonnaie des durch das Pfefferspray leichtverletzten 22-Jährigen. Nach ersten Ermittlungen stehen zwei polizeilich bekannte Männer im Alter von 20 und 22 Jahren im Verdacht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Verkehrsunfallflucht - Fahrer alkoholisiert - Widerstand

In der Nacht zum 13.09.2024 wurde ein Verkehrsunfall bei einem Restaurant im Develangring gemeldet. Der Verursacher habe sich dabei mit seinem Fahrzeug entfernt. Beim Eintreffen der Polizei konnte das verunfallte Fahrzeug des Verursachers im Nahbereich festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 35 Jahre alten Mann. Dieser wurde alkoholisiert angetroffen. Bei der Verbringung zum Krankenhaus aufgrund einer Blutentnahme leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Zusätzlich beleidigte er diese und verhielt sich aggressiv. Die Polizei sucht derzeit nach dem ebenfalls am Unfall beteiligten Fahrzeug in grüner Farbe. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Personen bepöbelt - Polizeibeamtin leichtverletzt

Ein 31-jähriger Mann pöbelte in den Abendstunden des 12.09.2024 mehrere Personen bei einem Supermarkt in der Straße "Hauenriede" an. Beim Eintreffen der Polizei missachtete er die Anweisungen und verhielt sich aggressiv. Zusätzlich sperrte er sich gegen polizeiliche Maßnahmen und wurde am Boden fixiert. Durch die Widerstandshandlung wurde eine Polizeibeamtin leichtverletzt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Bad Bevensen - Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 24 Jahre alter Mann stürzte alleinbeteiligt mit einem E-Scooter am 12.09.2024 gegen 20:45 Uhr in der Klein Bünstorfer Straße. Beim Eintreffen der Polizei wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwas über ein Promille. Durch den Sturz erlitt der 24-Jährige diverse Verletzungen am Kopf. Er wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Uelzen - Polizei misst Geschwindigkeiten

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Straße "Hauenriede" wurden am 12.09.2024 zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr insgesamt acht Verstöße festgestellt. Das schnellste gemessene Fahrzeug erreichte bei erlaubten 30 km/h eine Geschwindigkeit von 53 km/h. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

