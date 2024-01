Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Westhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Renault den Verbindungsweg von Ballstädt in Richtung B247, auf welche er nach rechts in Richtung Bad Langensalza auffahren wollte. Gleichzeitig fuhr eine 23-jährige Fahrerin eines BMW auf der B247 von Bad Langensalza in Richtung Westhausen und überholte dabei einen vor ihr fahrenden LKW. Beim Auffahren auf die B247 übersah der 18-Jährige offenbar den BMW, sodass es zur seitlichen Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, Personen verletzten sich nicht. Der Renault war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. (jd)

