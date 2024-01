Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Strohbündel in Brand

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern gerieten etwa 300 Bündel Stroh, die unter einem Weidezelt auf einem Flurstück am Witzlebener Weg gelagert waren, gegen 00.30 Uhr in Brand. Ein Container, mehrere Bauzäune und eine kleine Badewanne wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Zeugenhinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0005322/2024 entgegen. (ah)

