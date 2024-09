Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Auseinandersetzung auf Oktoberfest ++ Brand auf einem Balkon - Erste Ermittlungen ++ E-Scooter kollidiert mit PKW - 18-Jähriger schwerverletzt ++ Einbruch in Fahrzeuge - Ermittlungen laufen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung auf Oktoberfest

Am 15.09.2024 gegen 22:15 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 22 und 60 Jahren in einen Streit auf dem Festplatz des Oktoberfestes Sülzwiesen. Daraufhin schlug der 60-Jährige mit der Faust zu und versuchte einen weiteren Mann mit einem Bierkrug zu verletzen. Der 22 Jahre alte Mann schlug ebenfalls zu und verletzte seinen Kontrahenten am Kopf. Der 60 Jahre alte Mann wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus verbracht.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - Zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am 15.09.2024 gegen 16:30 Uhr auf der Ostumgehung, Bundesstraße 209, vor Beginn der Autobahn 39. Dabei fuhr ein 48 Jahre alter Mann mit seinem VW-Caddy einem bremsenden PKW der Marke Fiat auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen vor ihm befindlichen PKW-Mercedes geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Der 48-Jährige und sein Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 13.09.2024 bis zum 15.09.2024 schlugen derzeit Unbekannte die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Gerberstraße ein. Vorher versuchten sie vergeblich die Terrassentür aufzuhebeln. Im Objekt wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Das Diebesgut ist derzeit unbekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand auf einem Balkon - Erste Ermittlungen

Am 15.09.2024 gegen 10:45 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Balkons in der Baumstraße gemeldet. Trotz zügigem Eingreifen der Feuerwehr schlugen die Flammen auf einen anliegenden Balkon über. Eine weitere Brandausweitung konnte verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf 40000 Euro geschätzt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine Mehrfachsteckdose auf dem brandbetroffenen Balkon ursächlich sein könnte.

Adendorf - Leichtkraftrad von Grundstück entwendet

In der Nacht zum 15.09.2024 wurde ein Leichtkraftrad mit Lüneburger Kennzeichen von einem Grundstück in der Carl-Orff-Straße entwendet. Dort war das Fahrzeug im Wert von mehreren hundert Euro zum Tatzeitpunkt unter einem Carport abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Zusammenstoß zwischen Fahrrädern

Ein Radfahrer fuhr am 12.09.2024 gegen 15:30 Uhr auf der Uelzener Straße (Bundesstraße 4) in Fahrtrichtung Lüneburg. Auf Höhe einer Lichtsignalanlage beabsichtigte er nach links in die Floetstraße abzubiegen und die Fahrbahn zu kreuzen. Dabei kollidierte er mit einem in gleicher Fahrtrichtung neben ihm fahrenden Kind auf einem Fahrrad. Beide Beteiligte stürzten durch den Zusammenstoß. Das Kind setzte nach einem kurzen Gespräch, augenscheinlich unverletzt, seine Fahrt fort. Die Polizei bittet das Kind oder die Erziehungsberechtigten sich bei der Polizei in Melbeck unter 04134-90944-0 zu melden.

Lüneburg - E-Scooter kollidiert mit PKW - 18-Jähriger schwerverletzt

Ein 18 Jahre alter Heranwachsender befuhr am 15.09.2024 gegen 23:00 Uhr mit einem E-Scooter die Straße "Alter Hessenweg". Dabei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem geparkten Skoda Octavia. Er stürzte und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht.

Lüneburg - Unfall auf Bundesstraße 216 - Straßensperrung - Zwei Verletzte

Auf der Bundesstraße 216 zwischen Lüneburg und Barendorf kam es am 16.09.2024 gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem PKW-Hyundai in Fahrtrichtung Barendorf und beabsichtigte auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei kollidierte sie mit einem hinter ihr fahrenden PKW-Fiat, welcher anschließend nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer des Fiat im Alter von 47 Jahren sowie die 58-Jährige wurden jeweils leichtverletzt. Die Bundesstraße 216 wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt.

Melbeck - Kollision zwischen LKW

Zwei LKW kollidierten am 16.09.2024 gegen 05:30 Uhr an der Kreuzung Uelzener Straße/ Ebstorfer Straße. Dabei blieben beide Fahrer unverletzt und es entstand lediglich Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Kreuzung an der Unfallstelle wurde vorübergehend gesperrt, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich um die Unfallstelle kam.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Scheibe von Tankstelle zerstört

Ein derzeit unbekannter Mann nahm am 15.08.2024 gegen 03:00 Uhr einen Fahrradständer und zerstörte damit die Verglasung der Eingangstür einer Tankstelle in der Straße "Johnsburg". Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Ein Eindringen in das Objekt hat nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT Veerßen - Einbruch in Fahrzeuge - Ermittlungen laufen

Am vergangenen Wochenende im Zeitraum vom 13.09.2024 bis zum 16.09.2024 betraten Unbekannte das Gelände eines Unternehmens in der Soltauer Straße. Dort brachen sie gewaltsam das Vorhängeschloss eines Kühlwagens sowie eines Schankwagens auf und suchten nach Diebesgut. Zusätzlich wurde die Seitenscheibe eines Transporters zerschlagen. Die Ermittlungen zu dem Tathergang und dem Diebesgut laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Pedelec aus Gartenhaus entwendet

Aus einem mit Vorhängeschloss gesichertem Gartenhaus im Ahornweg entwendeten Unbekannte in der Nacht zum 15.09.2024 ein zweifach angeschlossenes Pedelec. Das silberne Damen-Pedelec hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell