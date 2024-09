Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw kommt von der Fahrbahn ab - mit Bushaltestelle und Baum kollidiert - schwer verletzt ++ "tragischer Unfall" - Bewohner stürzt aus Fenster ++ unter Drogeneinfluss, jedoch ohne Führerschein

Lüneburg (ots)

Presse - 18.09.2024 ++

Lüneburg

Scharnebeck - unter Drogeneinfluss, jedoch ohne Führerschein unterwegs

Einen 30 Jahre alten Fahrer eines Pkw Toyota stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 17.09.24 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 15:30 Uhr stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand; jedoch keine entsprechende Fahrerlaubnis für den Pkw besitzt. Ein Urintest auf THC und Kokain verlief positiv. Der Konsum wurde eingeräumt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und eine Weiterfahrt unterbunden.

Bardowick - Diebstähle aus Pkw

In einen An der Schaaftrift abgestellten Pkw VW Golf gelangte ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 17.09.24 zwischen 12:00 und 14:00 Uhr. Dabei wurde ein altes Handy aus dem Handschuhfach mitgenommen. Parallel gelangte der Täter auch in einen im Heereskamp abgestellten Pkw Dacia. Hier wurde vermutlich nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Die Geldbörse einer 63-Jährigen konnte ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 17.09.24 in einem Einkaufsmarkt in der Daimlerstraße erbeuten. Der Täter nutzte eine günstige Gelegenheit und griff sich gegen 13:30 Uhr die im Einkaufswagen verdeckt unter Lebensmitteln deponierte Börse mit persönlichen Papieren sowie Bargeld. Es entstand ein Schaden von gut 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss mit nichtversichertem E-Scooter unterwegs

Einen 24-Jährigen auf einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Abendstunden des 17.09.24 gegen 19:00 Uhr Am Berge. Der Scooter war dabei nicht pflichtversichert (ohne Versicherungskennzeichen). Parallel stand der junge Mann unter dem Einfluss von Cannabis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - "tragischer Unfall" - Bewohner stürzt aus Fenster und verstirbt

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es in den frühen Morgenstunden des 18.09.24 im Bereich eines Mehrfamilienhauses Im Tiefen Tal in Lüneburg. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 53 Jahre alter Bewohner gegen 06:00 Uhr aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss gestürzt und erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zum Hergang des vermeintlichen Unglücksfalls dauern an. Einen strafrechtlichen Hintergrund kann die Polizei nach Stand der Ermittlungen ausschließen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Vollbrand eines Altkleidercontainers - Polizei ermittelt

Zu einem Vollbrand eines Altkleidercontainers kam es in den Abendstunden des 17.09.24 auf einem Parkplatz in der Königsberger Straße. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegen 20:45 Uhr stand der Container bereits in Vollbrand und wurde abgelöscht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lemgow, OT. Trabuhn - Transporter aufgebrochen - Werkzeuge mitgenommen

Einen am Straßenrand in Trabuhn abgestellten Transporter Opel Vivaro brachen Unbekannte in der Nacht zum 18.09.24 auf. Die Täter gelangten in das Fahrzeug und konnte diverse hochwertige Werkzeug mitnehmen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Wieren - Pkw kommt von der Fahrbahn ab - mit Bushaltestelle und Baum kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitten ein 68 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes A-Klasse sowie seine 62 Jahre alte Beifahrerin in den Mittagsstunden des 18.09.24 in der Hauptstraße von Wieren. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Pkw Mercedes auf der Landesstraße 233 von Bad Bodenteich kommend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Verkehrsschild und krachte dann in eine gemauerte Bushaltestelle. Dort drehte sich der Pkw und kollidierte rückwärts mit einem Straßenbaum. Die beiden Insassen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken nach Uelzen und Gifhorn gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Aufgrund der Unfallschäden musste die Landesstraße 233 auch für den Abriss der Bushaltestelle bis in die Nachmittagsstunden teilweise voll gesperrt werden.

Bad Bevensen - Garagentor der Samtgemeinde "aufgeflext" - nicht mitgenommen - 5.000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von gut 5.000 Euro verursachte Unbekannte in der Nacht zum 17.09.24 an einer Garage der Samtgemeinde auf einem Parkplatz in der Lindenstraße. Die Unbekannten hatten das Garagentor aufgeflext, gelangten in die Garage, wo sich lediglich ein Pkw der Samtgemeinde befand. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bevensen - Richtfunkantenne auf Dach abgebrochen

Eine auf einem Gebäude (Dachtraufe) Krummer Arm installierte Richtfunkantenne rissen Unbekannte in der Nacht zum 17.09.24 ab und nahmen diese mit. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bad Bevensen - Münzgeldautomaten von Toiletten aufgebrochen

Den Münzgeldautomaten einer öffentlichen Damen- und Herrentoilette in der Rathausstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 17.09.24 auf. Dabei erlangten die Täter Münzgeld in kleiner Stückelung. Es entstand ein Schaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Ebstorf - Geldkassette von landwirtschaftlichen Verkaufsstand aufgebrochen

Eine in einem landwirtschaftlichen Verkaufsstand Im Winkel installierte Geldkassette brachen Unbekannte vermutlich in den Morgenstunden des 17.09.24 auf. Dabei wurde ein geringer Bargeldbetrag erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - mit 2,86 Promille am Steuer

Einen 49 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 17.09.24 in der Birkenallee aufgrund Fahrauffälligkeiten. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 15:30 Uhr stellten die Beamten bei dem Uelzener einen Alkoholwert von 2,86 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Bad Bodenteich - mit nichtzugelassenem Motorrad verunfallt

Mit einem nichtzugelassenem Motorrad Honda verunfallte ein 25-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 17.09.24 auf einem Feldweg - Bentlohweg. Der junge Mann wurde gegen 16:30 Uhr mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Parallel ermittelt die Polizei, da der junge Mann auch keinen Führerschein für das Motorrad besaß.

