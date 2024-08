Polizei Paderborn

POL-PB: Über Leitpfosten und gegen Baum gefahren

Büren (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Hellweg bei Büren hat sich am frühen Sonntagmorgen eine 33-Jährige leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 05:40 Uhr mit einem Ford Ranger aus Büren kommend in Richtung Rüthen unterwegs. Etwa 500 Meter hinter der Einmündung zur Heddinghäuser Straße kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Ford überrollte zwei Leitpfosten und stieß gegen einen im linken Straßengraben stehenden Baum. Das Auto schleuderte noch wenige Meter weiter und kam schließlich zum Stehen. Die Fahrerin wurde per Rettungswagen in ein Salzkottener Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.300 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell