POL-PB: Beim Abbremsen in den Gegenverkehr gerutscht - 1 schwerverletzter Motorradfahrer

Bad Lippspringe, Detmolder Straße (ots)

(hajos) Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Bad Lippspringer mit seinem Motorrad in Bad Lippspringe die Detmolder Straße aus Richtung Schlangen kommend in Richtung Ortsmitte bzw. Hauptkreuzung. Als er aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste, kam der 33-Jährige mit dem Motorrad ins rutschen. Dadurch geriet er in den Gegenverkehr und prallte gegen die linke Seite eines ihm entgegenkommenden Skoda. Der Bad Lippspringer zog sich schwere Verletzungen am Bein zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000,-- EUR geschätzt. Die Detmolder Straße wurde für die Unfallaufnahme ca. 50 Minuten lang vollständig gesperrt.

