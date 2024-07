POL-PDTR: Diebstahl von ca. 450l Diesel

Tawern (ots) - Am Montag, 22.07.2024, 05:14 Uhr, wurde die Polizei Saarburg über den Brand eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Tawern informiert. Bei Eintreffen der Polizei konnte der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand stehend festgestellt werden. Die beiden Bewohner wurden durch aufmerksame Nachbarn geweckt und hatten das Haus bereits verlassen. Sie wurden ...

mehr