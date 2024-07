Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bedrohungslage bestätigt sich nicht

Hochscheid (ots)

Am Sonntag, den 21.07.2024 gegen 19.50 Uhr ging bei Polizei und Rettungsdienst der Hinweis auf eine mögliche Bedrohungs-/Gefahrenlage in der Gemeinde Hochscheid ein. Ein Mann soll seine Ehefrau mit dem Tode bedroht haben. Dieser Verdacht bestätigte sich bereits im Rahmen der ersten Ermittlungen nicht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Die Ermittlungen bezüglich der Gesamtumstände dauern aktuell noch an. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizei Morbach und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell