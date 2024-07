POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Morbach-Hoxel

Baumholder (ots) - In der Nacht vom 21.07.2024, im Zeitraum von 03:30 Uhr bis 09:30 Uhr, wurden am "Place de Warcq" in der Hauptstraße in Baumholder eine vollständige Bierzeltgarnitur (1 x Tisch, 2 x Bank mit Rückenlehne) sowie ein weiterer Tisch gestohlen. Bisher unbekannte Täter entwendeten die Bierzeltgarnituren, nachdem diese im Anschluss an die Veranstaltung "Spanische Nacht" am 20.07.2024 am "Place de Warcq" in ...

