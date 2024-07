POL-EL: Twist - Telefonmast beschädigt

Bad Bentheim (ots) - Am Samstag touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Rheiner Straße in Bad Bentheim aufgestellten schwarzen Kia. Anschließenden entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 750 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, ...

