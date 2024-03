POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unfallflucht in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - In der Nacht von Dienstag, 12. März 2024, auf Mittwoch, 13. März 2024, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Blumengeschäft und versuchten ebenfalls in eine Gaststätte in Jaderberg einzubrechen. In einem Zeitraum von Dienstag, 12. März 2024, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 13. März 2024, 07:30 Uhr, verschafften sich in der ...

mehr