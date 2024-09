Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 20.09-22.09.2024++

Presse - 20.-22.09.2024 ++

Lüneburg

20.09.2024 - Randalierer Innenstadt

Der 26-jährige, alkoholisierte Randalierer beschädigte im Innenstadtbereich eine Werbetafel und urinierte auf den Gehweg. Nachdem er einen Platzverweis erhalten hatte und diesem nicht Folge leisten wollte, musste er seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

20.-22.09.2024 Einbrüche in Pkw

Im Lüneburger Stadtbereich kam es vermehrt zu Pkw-Aufbrüchen. Der bislang unbekannte Täter könnte es hierbei auf im Fahrzeug offenliegenden Taschen abgesehen haben. In einem Fall konnte der Täter nach der Tat beobachtet werden. Hiernach war der Täter männlich, ca. 175 cm groß, hat einen dunklen Haarkranz und ist leicht untersetzt.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter 04131/ 8306-2215 entgegen.

20.09.2024 Körperverletzung bei Fußballspiel

Im Rahmen eines Kreisklasse Fußballspiels schlug der Beschuldigte seinem Gegenspieler nach einem fußballerischen Zweikampf mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

22.09.2024 Verkehrsunfall Tosterglope

In der Nacht gegen 02:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 13 zwischen Barskamp und Tosterglope zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein Transporter mit einem Straßenbaum. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer beging anschließend Unfallflucht und ließ den Transporter an der Unfallstelle zurück. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der möglicherweise verletzte Fahrer nicht ausfindig gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 04131/ 8306-2215 entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Verkehrsunfall ohne Verletzte

Gegen Samstagmittag ist es bei Metzingen zu einem Verkehrsunfall mit zwischen zwei Pkw auf der Kreuzung B216- K8/L255 gekommen. Der von der K8 einbiegende Autofahrer übersah den auf der B216 befindlichen in Richtung Dannenberg fahrenden vorfahrtsberechtigten Dannenberger Pkw. Im Kreuzungsbereich stießen beiden Autos zusammen. An den Autos entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Brand eines Altkleidercontainers in Lüchow

Samstagmorgens hat ein Altkleidercontainer im Glockenberg in Lüchow gebrannt. Die Feuerwehr aus Lüchow löschte den Brand. Der Container ist erheblich beschädigt worden. Die Polizei Lüchow hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Fußgänger/Kind

Am Samstagnachmittag kam es in Hitzacker in der Harlinger Straße zwischen einem Motorradfahrer und einem 6-jährigen Kind zu einem Verkehrsunfall. Der Motorradfahrer fuhr in Schrittgeschwindigkeit an einem haltenden Traktor vorbei. Das Kind lief aus Vorfreude auf das Mitfahren in dem Traktor auf die Straße und wurde von dem Motorrad erfasst. Der Motoradfahrer und das Kind verletzten sich leicht.

Traktor blieb in Unterführung stecken

Samstagmittag fuhr ein Traktorfahrer mit seinem Traktor den Ortsverbindungsweg von Plate in Richtung Lüchow. Kurz hinter Plate blieb der Traktor in der dortigen Unterführung (2,30m) stecken. Am Traktor entstand Sachschaden. Der Traktorfahrer konnte mit Hilfe eines weiteren Landwirten unter zur Hilfenahme eines zweiten Traktors "befreit" werden.

Uelzen

Freitag, 20.09.2024, gegen 17:30 Uhr in 29389 Bad Bodenteich

Ein 45-jähriger Mann aus Bad Bodenteich fährt unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrrad und weist hierbei deutliche Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,77 Promille. Bei der Durchführung einer Blutentnahme leistet der Mann erheblichen Widerstand und wird im Anschluss dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der Mann muss sich nun sowohl in einem eingeleiteten Strafverfahren der Trunkenheitsfahrt als auch in einem eingeleiteten Strafverfahren des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Freitag, 20.09.2024, gegen 23:30 Uhr, Innenstadt von 29525 Uelzen

Ein 16-jähriger Jugendlicher führt einen E-Scooter im Bereich der Marktstraßen unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Test ergibt einen Wert von 1,04 Promille. Der Jugendliche muss sich nun in einem eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, da beim Führen eines E-Scooters dieselben Promillegrenzen gelten wie beim Führen von anderen Kraftfahrzeugen.

