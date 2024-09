Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlicher Wildunfall entpuppt sich als Trunkenheitsfahrt

Weimar (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 63-jähriger VW Fahrer die Kreisstraße 600, aus Richtung Weimar kommend, in Fahrtrichtung Taubach. Kurz nach dem Ortsausgang Weimar kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallabsperrgitter. Am Fahrzeug entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden (10 000 Euro), der Sachschaden am Metallgitter wurde auf 1000 Euro geschätzt. Mehrere Zeugen, die den Unfall mitbekommen hatte, folgten dem VW, der seine Fahrt noch einige Meter fortsetzte und halfen dem Fahrer sein Fahrzeug nicht verkehrsbehindernd abzustellen. Da der Verunfallte eine verwaschene Aussprache und Alkoholgeruch hatte, informierten die Zeugen die Polizei. Hier gab der Mann an einem Reh ausgewichen zu sein. Neben widersprüchlichen Angaben zum Unfallhergang ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,5 Promille. Im Klinikum wurde entsprechend eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Dem nicht genug, beschimpfte der Unfallverursacher während der Unfallaufnahme die helfenden Zeugen, so dass auch noch eine Beleidigungsanzeige hinzukam.

