LPI-J: Mann in eigener Wohnung beklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Die Feuerwehr und die Polizei rückten am Dienstagabend zu einem Feuer in der Erich-Weinert-Straße aus. Durch eine bislang unbekannte Person wurde dort ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Das Feuer konnte gelöscht werden, jedoch brannte der Kunststoffcontainer vollständig nieder. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

