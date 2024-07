Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Die 63-jährige Geschädigte stellte ihren PKW am 17.07.2024 gegen 06:00 Uhr am Straßenrand auf Höhe der Uhlandstraße 34 in 67269 Grünstadt ab. Als sie am 21.07.2024 um 18:30 Uhr losfahren wollte, bemerkte sie einen Schaden linksseitig an ihrer Heckstoßstange. Der unbekannte Verursacher streifte den PKW der Geschädigten vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

