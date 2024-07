Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dieb nach gründlicher Durchsuchung überführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.07.2024 teilte eine Ladenbesitzerin in der Friedrichstraße telefonisch mit, dass es zu einem Diebstahl in ihrem Geschäft gekommen sei. Ein 41-jähriger Mann ist demnach in den Mitarbeiterraum des Geschäfts gegangen, die Ladenbesitzerin hat dies bemerkt und den Diebstahl von Geld im unteren dreistelligen Bereich festgestellt. Der Mann gab bei Eintreffen der Polizei an, nichts entwendet zu haben. Er wurde anschließend auf der Dienststelle gründlich durchsucht. Hierbei wurde das fehlende Geld zwischen seinen Gesäß-Backen aufgefunden. Der Täter ist bereits mehrfach wegen ähnlichen Delikten polizeilich in Erscheinung getreten.

