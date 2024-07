Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeuteldieb überführt

Grünstadt (ots)

Eine 38-jährige Frau aus Wattenheim befand sich am Donnerstag den 25.07.2024 gegen 14:00 Uhr zum Einkaufen am Luitpoldplatz in Grünstadt. Schließlich stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel verschwunden war und meldete dies der Polizeiinspektion Grünstadt. Sie konnte sich erinnern, dass sie in einem Laden vor Ort noch bezahlt hatte. Im Geldbeutel der Wattenheimerin befand sich u.a. Bargeld in vierstelliger Höhe. Gegen 19:30 Uhr gab eine 67-jährige Frau aus Grünstadt besagten Geldbeutel bei der Polizei in Grünstadt ab. Diesen hatte sie zuvor am Luitpoldplatz gefunden. Im Geldbeutel befand sich noch alles, außer das Geld. Schließlich konnten Polizeibeamte die Aufzeichnungen der Überwachungskameras besagten Ladens sichten. Hierbei wurde ein Mann festgestellt, welcher der Wattenheimerin in einem günstigen Moment den Geldbeutel entwendete. Der Mann konnte durch die Beamten identifiziert und schließlich angetroffen werden. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mann aus Grünstadt. Bei ihm konnte etwa die Hälfte des Geldes noch aufgefunden werden.

