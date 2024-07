Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholt ohne Führerschein gefahren...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist am 25.07.2024 ein 34-Jähriger aus Neustadt/W., welcher um 16:00 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Fahrer von seiner ausländischen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland keinen Gebrauch mehr machen durfte. Ferner fiel der Mann bereits wegen gleichgelagerter Delikte bereits zwei Mal in Erscheinung. Letztlich musste der Neustadter seinen Fahrzeugschlüssel den Beamten übergeben. Dieser muss sich nun erneut in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

