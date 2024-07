POL-PDNW: Innerhalb einer Stunde mehrere Verstöße aufgedeckt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Zeitraum vom 19.07.2024 - 22.07.2024 wurde in eine Baustelle in der Landauer Straße eingebrochen. Eine Holztür wurde in einem leerstehenden Gebäude eingetreten und ein Starkstromkabel entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Mögliche Zeuge können sich telefonisch melden unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt Telefon: ...

mehr