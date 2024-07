Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, 24.07.2024 zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, befuhr ein nicht ordnungsgemäß zugelassenes Baustellenfahrzeug (Bagger) die K16 in Fahrtrichtung Wachenheim. Dieses Fahrzeug fuhr mit mangelhaft gesicherter Ladung aus einer Baustelle in den fließenden Verkehr ein. Laut Zeugenangaben versperrte die Ladung hierbei nahezu die gesamte Fahrbahnbreite, wodurch entgegenkommende PKW zum Anhalten bzw. Ausweichen gezwungen wurden. Aus diesem Grund hob der Fahrzeugführer des Baustellenfahrzeugs seine Schaufel (in welcher die Ladung platziert war) an, sodass die entgegenkommenden PKW darunter durchfahren konnten. Die Polizei Bad Dürkheim ist auf der Suche nach weiteren Zeugen bzw. Geschädigten bezüglich des genannten Verkehrsvorganges.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

