Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Rheine, Einbrüche in Vereinsheime

Emsdetten, Rheine (ots)

In Emsdetten und Rheine ist zwischen Dienstag (23.01.24) und Mittwoch (24.01.24) in insgesamt drei Vereinsheime eingebrochen worden. An der Rheiner Straße verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstag, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 06.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu zwei Vereinsheimen, die sich auf dem Gelände eines Sportvereins befinden. In den Gebäuden hebelten die Täter der Spurenlage zufolge mehrere Türen auf oder traten diese ein. Die Räume wurden durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die beiden Gebäude liegen zwischen der Rheiner Straße und der Straße Aechterhoek. In der Zeit zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 11.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in Rheine-Rhodde an der Straße Zur Helle ein. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt zu beiden Einbrüchen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen unter 02572/9306-4415, die Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

