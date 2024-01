Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann erlitt schwere Brandverletzungen

Lübz (ots)

Mit schwersten Brandverletzungen ist ein 55-jähriger Wohnungsmieter aus Lübz am frühen Montagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden. Die Umstände, die zu diesem Vorfall führten, sind bislang noch völlig unklar. Nachbarn des betreffenden Mehrfamilienhauses hatten zunächst Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen und die Feuerwehr informiert. Feuerwehrleute entdeckten den 55-jährigen schwer verletzten Mann dann in seiner Wohnung. In der betreffenden Wohnung wurden nur geringfügige Brandschäden am Fußboden festgestellt. Der schwerstverletzte Wohnungsmieter wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Spezialklinik geflogen. Im Zuge der Landung des Hubschraubers musste die B 191 zeitweise gesperrt werden. Unter welchen Umständen es zum Ausbruch des Feuers kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei befindet sich derzeit vor Ort und hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

