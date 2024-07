POL-PDNW: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lachen-Speyerdorf (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 18.07.2024 und Donnerstag, dem 25.07.2024, wurden in der Theodor-Heuss-Straße an einem VW Touareg die Parksensoren an der Frontseite von unbekannten Tätern ausgebaut und gestohlen. Das Fahrzeug stand nach bisherigen Erkenntnissen geparkt auf der Straße. Die Schadenshöhe liegt etwa im mittleren fünfstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

