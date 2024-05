Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 31-Jähriger zeigt Überfall in Wilhelmshaven an - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einem Sachverhalt, der sich am vergangenen Wochenende ereignet haben soll. Demnach sei der Anzeigeerstatter, ein 31-jähriger Wilhelmshavener, nach dem Besuch eines Clubs in der Grenzstraße in Wilhelmshaven am Samstag gegen 01:50 Uhr Opfer eines Überfalls geworden. Nach Aussagen des Wilhelmshaveners habe er sich auf dem Heimweg begeben, wobei der konkrete Weg nicht mehr nachvollzogen werden könne. Der Wilhelmshavener gab an, dass er mutmaßlich in der Marktstraße oder in der Peterstraße mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen sei. Auf seinem Heimweg sei er dann von drei bis vier jugendlich wirkenden Personen angegriffen worden. Eine der Personen habe das Opfer angesprochen, während eine andere Person ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen, ihn zu Boden gebracht und weiter auf ihn eingeschlagen habe. Zudem seien dem Opfer mit einem unbekannten Gegenstand Verletzungen im Rücken- und linken Schulterbereich zugefügt worden. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte keine detaillierte Beschreibung der Täter abgeben und gab lediglich an, dass sie ca. 1,80 m groß gewesen seien. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell