Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.06.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Falscher Dachdecker ergaunert Bargeld.

Wolfenbüttel, 26.06.2023, 12:00-13:00 Uhr.

Eine ältere Dame ist Opfer eines Betruges geworden. Zur Tatzeit hatte ein Täter an der Haustür der Frau geklingelt und sich als Dachdecker aus Wolfenbüttel ausgegeben. In dem Gespräch habe er der Frau mitgeteilt, dass ihr Dach erneuert werden müsse. Nach einer weiteren Besichtigung der Dachinnenfläche habe er der Frau offenbart, dass ihr Dach lediglich repariert werden müsse und er für einen Einkauf von Baumaterialien Bargeld benötige. Der Täter entfernte sich vom Tatort, nachdem er das Geld erhalten hatte. Es ist ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35-45 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einem weißen Hemd. Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 05331 933-0 bei der Polizei in Wolfenbüttel zu melden.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Sickte, Schulweg (Schulgebäude), Dr.-Bockemüller-Ring (Elektrokasten), 23.06.2023, 20:00 Uhr-26.06.2023, 06:00 Uhr.

Die Täter hatten mehrere Außenfassaden sowie einen Elektrokasten mit Graffitis besprüht und hierdurch einen Schaden in mindestens fünfstelliger Höhe verursacht. Die Polizei Wolfenbüttel bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell