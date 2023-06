Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.06.2023.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Engelnstedt, 24.06.2023, 13:00 Uhr.

Ein Täter habe zur Tatzeit an der Haustür des älteren Herrn geklingelt und ein offensichtlich vorgespieltes Unwohlsein geäußert. Daraufhin ging der Geschädigte in sein Haus und habe dem Begehrenden etwas zu trinken gereicht. Der Geschädigte habe zu diesem Zeitpunkt die Haustür offen stehen lassen. Nachdem der Täter sich verabschiedet hatte, habe der ältere Herr das Fehlen persönlicher Dokumente, Bargeld und Schmuck festgestellt. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm, schwarzes T-Shirt, schwarze, enge Hose, schwarze Turnschuhe, kurze bis mittellange dunkle Haare, trug keinen Bart. Die Polizei möchte sensibilisieren. Personen, die ihnen das körperliche Unwohlsein vortäuschen, und Fremde brauchen sie nicht in ihre Wohnung zu lassen. Der Wunsch nach einem Getränk kann erfüllt werden. In jedem Fall sollten sie es aber niemals unterlassen, die Wohnungstür zu verschließen, wenn sie dem Begehrenden ein Getränk besorgen.

Salzgitter, Lesse, K 4/K 5, 25.06.2023, 19:10 Uhr.

Die 25-jährige Fahrerin eines Pkw fuhr auf der Kreisstraße 5 in Richtung der Kreisstraße 4 und beabsichtige nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den in entgegengesetzte Richtung fahrenden Pkw eines 75-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die offensichtliche Verursacherin und alle drei Personen des anderen Fahrzeuges. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro.

