Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Pommerschen Straße - Fahrradfahrer fährt gegen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.05.2024 stieß in der Pommerschen Straße in Höhe der Hausnummer 7 gegen 11:10 Uhr ein Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad gegen einen am Fahrbahnrand parkenden schwarzen Pkw der Marke Audi und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer mit seinem offenbar beschädigten Fahrrad schiebend über die dort angrenzenden Hinterhöfe in Richtung Kolberger Straße vom Unfallort. Die Person wird wie folgt beschrieben: - männlich, - ca. 170-180cm groß, - dunkle Haare, - graue Oberbekleidung und - weiße Turnschuhe. Das mitgeführte Fahrrad hatte zwei auffällige Satteltaschen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

