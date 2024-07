Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter dringt in zwei Wohnungen von Seniorinnen ein: Schnelle Festnahme durch die Polizei

Hamm-Mitte (ots)

Noch auf der Flucht hat die Polizei Hamm einen 35-jährigen Mann nach zwei Raubtaten am Donnerstag, 4. Juli, auf einem Parkplatz nahe der Einmündung Ahornallee/Drosselkamp festgenommen.

Gegen 18.10 Uhr hatte eine 82-jährige Frau den Täter im Garten ihres Hauses am Drosselkamp entdeckt. Während die Seniorin den Polizei-Notruf wählte, gelang es dem Mann über die Terrassentür das Haus zu betreten. Dieser bedrohte sie mit einem kleinen Messer. Anschließend flüchtete der Eindringling durch die Haustür und nahm von einer Kommode mindestens eine Geldbörse an sich. Die Seniorin blieb indes unverletzt.

Nur wenige Minuten später konnten zivile Einsatzkräfte der Hammer Polizei den Flüchtigen schließlich auf dem Parkplatz an der Ahornallee stellen. Der 35-Jährige hatte sich hinter einem Container versteckt und ließ sich nach seiner Entdeckung widerstandlos festnehmen.

Gegen 19 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer weiteren Tat, die bereits um 17 Uhr geschah. Hier überraschte ein männlicher Täter eine 87-jährige Frau vor ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Lindenfelder Weg. Die Örtlichkeit befindet sich in der Nähe des ersten Tatorts.

Nachdem der Mann die Seniorin in ihre Wohnung stieß und sie daraufhin stürzte, forderte er von ihr eine Stopfnadel. Als die 87-Jährige ihm die Nadel übergab, flüchtete der Täter über das Treppenhaus in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, um Verletzungen durch den Sturz auszuschließen.

Der polizeiliche Opferschutz übernimmt Betreuungsmaßnahmen bei beiden Seniorinnen.

Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem prüft die Polizei Hamm, ob der 35-Jährige für weitere Delikte in Frage kommt. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell