Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Mercedes

Hamm-Mitte (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 19-jähriger Radfahrer in ein Hammer Krankenhaus, nachdem er am Freitag, 5. Juli, gegen 9.10 Uhr an der Kreuzung Marker Allee/Josef-Schlichter-Allee mit einem Mercedes zusammengestoßen war.

Der Heranwachsende aus Hamm befuhr mit seinem Fahrrad zunächst den Dunatenweg und bog dann nach links in die Marker Allee ein.

Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Mercedes eines 70-jährigen Mannes aus Hamm, der die Josef-Schlichter-Allee befuhr und im Kreuzungsbereich nach rechts in die Marker Allee abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Der Verkehr wurde durch Einsatzkräfte vor Ort umgeleitet. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell