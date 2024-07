POL-HAM: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Hamm-Mitte (ots) - Zwei polizeilich bekannte Intensivtäter konnten in der Nacht am Mittwoch, 3. Juli, in der Alberstraße auf frischer Tat festgenommen werden. Ein aufmerksamer Anwohner alarmierte gegen 3.25 Uhr die Polizei. Er konnte zwei verdächtige Männer beobachten, die sich an einem geparkten Auto an der Albertstraße zu schaffen machten. Als der erste ...

mehr