Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen und Durchsuchungen nach "Motorrad-Posing" ++ Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ vier Motorräder/Leichtkraftrad beschlagnahmt

Lüneburg (ots)

++ Ermittlungen und Durchsuchungen nach "Motorrad-Posing" ++ Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie weitere Ordnungswidrigkeiten ++ Polizei stellt vier Motorräder/Leichtkraftrad sicher ++ "Kraftfahrzeug-Posing-Szene im Visier" ++

Bad Bevensen/Landkreis Uelzen

Die Motorräder von vier Heranwachsenden/ jungen Erwachsenen aus der Region stellte die Polizei am heutigen 24.09.24 im Rahmen Durchsuchungen aufgrund von strafprozessualen Ermittlungen u.a. wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahren ohne Fahrerlaubnis (im Zusammenhang mit Motorrad-Posing) an den Wohnanschriften der Personen in Uelzen bzw. im Landkreis Uelzen sicher.

Seit geraumer Zeit ermittelt die Polizei Bad Bevensen mit Unterstützung der "AG Poser" der Polizeiinspektion wegen diverse Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die vier beschuldigte Heranwachsende/ junge Erwachsen. Den drei Männern und der jungen Frau im Alter zwischen 18 und 23 Jahren wird vorgeworfen mehrfach im öffentlichen Verkehrsraum in der Region sog. "Stunts" durchgeführt zu haben. Ihre Fahrmanöver wurden dabei gegenseitig gefilmt und dann über Social-Media-Accounts veröffentlicht, die mehrere hundert/tausend Personen wahrnehmen konnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Lüneburg Durchsuchungsbeschlüsse mit dem Ziel der Beschlagnahme der genutzten Kräder, (Tat-)Bekleidung sowie Datenträger und sonstiger Beweismittel.

Diese Durchsuchungsbeschlüsse wurden heute parallel durch gut ein Dutzend Einsatzkräfte der Polizei Bad Bevensen, der AG Poser sowie der Lüneburger Verfügungseinheit an den vier Wohnanschriften umgesetzt. Die betreffenden Motorräder/ das Leichtkraftrad der Marken KTM, Husqvarna und Beta wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg auch zur weiteren technischen Überprüfung beschlagnahmt und abtransportiert. Weiterhin wurden Beweismittel und Tatbekleidung aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Folgeermittlungen und -maßnahmen der Polizei unter Einbindung der AG Poser sowie die technische Überprüfung der Motorräder/ des Leichtkraftrads auf unerlaubte technische Veränderung auch in Bezug auf die Fahrerlaubnisklasse dauern an.

Hintergrund "AG Poser":

Vor einigen Jahren mehrten sich - insbesondere in den Nächten am Wochenende - Beschwerden unter anderem von Einwohnern welche Anstoß am Fehlverhalten überwiegend junger Verkehrsteilnehmer nehmen, die mit augenscheinlich baulich/technisch veränderten Kraftfahrzeugen unnötigen Lärm verursachen und sich nicht an geltende Verkehrsregeln halten. Dabei fielen entsprechende "Auto-Poser" wie auch "verkehrswidrig verhaltende Motorradfahrer" in wechselweise auch in den verschiedenen Bereich der Region u.a. in Uelzen, Lüchow, Dannenberg wie auch in Lüneburg auf. Parallel fielen einzelne insbesondere hochmotorisierte Fahrzeugführer auch durch ihr Verhalten im Straßenverkehr auf. Traurige Höhepunkte waren hier die tödliche Fahrt zweier junger Männer mit einem hochmotorisierten Pkw im Jahr 2022 in Dannenberg, der an einem Baum endete, sowie ein tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers im Jahre 2023 im Bereich Bad Bevensen.

Im Rahmen verschiedener Auswertungen, u.a. von Unfällen sowie Socialmedia-Beiträgen, nimmt die AG Poser auch immer wieder verkehrswidriges/gefährliches Verhalten von KraftfahrzeugführerInnen in der Region wahr und prüft entsprechende strafprozessuale Maßnahmen.

Parallel hat die Polizei seit mehreren Jahren in allen drei Landkreisen der Region im täglichen Dienst wie auch im Rahmen von Schwerpunktkontrollen verstärkt und gebündelt und dabei dienststellenübergreifend die PolizeibeamtInnen in diesem Bereich fortgebildet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell