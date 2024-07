POL-BOR: Gronau - Nachtragsmeldung zu: Löscharbeiten erfordern Straßensperrung

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Borkener Straße; Tatzeit: 31.07.2024, 01.15 Uhr; In der Nacht zum Mittwoch musste gegen 01.15 Uhr in Bocholt die Feuerwehr ausrücken. Unbekannte hatten an der Borkener Straße gleich vier Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken (mh) M. Hüls ...

