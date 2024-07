POL-BOR: Gronau - Löscharbeiten erfordern Straßensperrung

Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Hegebrockstraße; Tatzeit: zwischen 25.07.2024, 15.30 Uhr, und 30.07.2024, 08.00 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Stadtlohn. Um in das Gebäude an der Hegebrockstraße zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer Kellertür zu schaffen gemacht. Die Einbrecher durchwühlten das Innere. Nach ersten Erkenntnissen haben sie nichts ...

