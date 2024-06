Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen- Diebstahl von Kupferkabeln

Dudenhofen (ots)

Im Tatzeitraum vom Samstag 17:00 Uhr bis Montag 17:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Straße In den Dreißig Morgen. Von der Baustelle entwendeten die Täter bereits verlegte Kupferkabel und Baugeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmung im Bereich der Straße In den Dreißig Morgen gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch (06232/1370) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung setzen.

