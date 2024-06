POL-PDLU: Speyer- Einbruch in Baucontainer

Frankenthal (ots) - Am 25.06.2024, gegen 15.30 Uhr, befuhren ein 20-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Krad und ein 30-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim mit seinem Pkw den Petersauer Weg in Richtung Mörsch. An der Einmündung Mörschweide bog der Pkw-Fahrer nach links ab, hierbei kam es zu einer Kollision mit dem überholenden Kradfahrer. Dieser flüchtete ...

