Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ hochwertige Pkw gestohlen - Mercedes G-Klasse - Fahndungsmaßnahmen eingeleitet ++ Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung an geparktem Pkw ++ Pkw erfasst radelndes Kind - leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 25.09.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - hochwertige Pkw gestohlen - Mercedes G-Klasse - Fahndungsmaßnahmen eingeleitet

Zwei hochwertige jeweils Pkw Mercedes G-Klasse, Farbe weiß, stahlen Unbekannte in den Nachstunden zum 25.09.24 von einem Grundstück in der Töpferstraße sowie Teilfeld. Ermittlungen ergaben, dass die Täter gegen 02:45 Uhr in der Töpferstraße in den auf dem Grundstück abgestellten Mercedes AMG G-Klasse gelangten und diesen wegfuhren. Parallel wurde in der Straße Teilfeld ein Mercedes GLE 400 4matic gestohlen. Es entstand ein gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro. Die Polizei hat noch in der Nacht überregionale Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und geht von überregionalen Tätern aus. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung an geparktem Pkw Mazda auf Parkdeck - drei Fahrzeuge beschädigt - Feuerwehr im Löscheinsatz - 40.000 Euro Schaden

Nach dem Brand eines geparkten Pkw Mazda (irrtümlich in der Pressemitteilung v. 23.09.23 als Pkw Ford C-Max genannt) in den Nachtstunden zum 23.09.24 auf einem Parkdeck in der Graf-von-Moltke-Straße ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Ermittler gehen hier nach Auswertung der Spurenlage von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus. Gegen 04:30 Uhr wurde der Pkw Mazda in Brand gesetzt, so dass das Feuer auf zwei weitere daneben abgestellte Pkw Ford und VW Golf übergriff. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 40.000 Euro. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder auch Fahrzeug wahrgenommen haben, sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - in abgestellte Pkw gelangt - nichts gestohlen bzw. wenig Beute

Keine Beute konnte ein Unbekannter bei fünf (versuchten) Diebstählen aus Pkw in der Nacht zum 23.09. bzw. zum 24.09. machen. Im Kamp gelangte der Täter in einen in einem Carport abgestellten VW Multivan, Auf den Sandbergen in zwei Pkw VW und Skoda und in der Dahlenburger Landstraße in einen Ford. Es wurden ein Fernglas, eine Sonnenbrille sowie Kosmetika mitgenommen. Im Oedemer Weg wurde auf einem Parkplatz die Scheibe eines abgestellten Pkw VW Polo eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - angeschlossenes Pedelec gestohlen

Das mit einem Faltschloss an einem Rahmen vor einem Drogeriemarkt in der Lüneburger Straße angeschlossene Pedelec Cube, Farbe schwarz, einer 45-Jährigen stahlen Unbekannte im Verlauf des 23.09.24 zwischen 13:30 und 20:00 Uhr. Die Polizei ermittelt und hat das Pedelec zur Sachfahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Deutsch Evern - Kupferfallrohre von Kindergarten und Geschäftshaus demontiert

Insgesamt neun Kupferfallrohre demontierten Unbekannte in der Nacht zum 24.09.24 vom Gebäude des Kindergartens bzw. eines Spielhauses, Moorfeld. Parallel demontierten die Diebe auch von einem Wohn- und Geschäftshaus Am Alten Landhaus insgesamt drei Fallrohre. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "auf die Nase bekommen" - Polizei ermittelt

Einen Faustschlag auf die Nase erhielt ein bereits polizeilich bekannter 25-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 24.09.24 im Bereich des Thielenburger Sees im Lindenberg. Nachdem der junge Mann den Kontakt zu mehreren weiblichen Personen gesucht hatte, erhielt der 25-Jährigen gegen 16:15 Uhr durch einen Unbekannten einen Schlag, so dass er eine Platzwunde erlitt. Die Polizei ermittelt in der Sache und sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Am Morgen vor dem Vorfall bzw. am Abend nach dem Vorfall fiel der 25-Jährige in einer Bankfiliale Mühlentor bzw. einem Einkaufszentrum Develangring bei einem Hausfriedensbruch (aufgrund Hausverbot) und einem Ladendiebstahl von Zigaretten auf. Die Polizei ermittelt.

Uelzen

Bienenbüttel - Taschendiebe im Einkaufsmarkt gestört - mit Pkw weggefahren

Zwei Taschendiebe konnte eine 37-Jährige in den Mittagsstunden des 24.09.24 bei frischer Tat in einem Einkaufsmarkt in der Poststraße stören. Einer der Männer hatte gegen 11:00 Uhr eine Seniorin beim Einkauf abgelenkt, während der zweite Mann nach der Geldbörse der Seniorin im Einkaufswagen griff. Die Zeugin machte sich lautstark bemerkbar, so dass die beiden Diebe ohne Beute die Flucht aus dem Markt ergriffen und dann mit einem Pkw mit vermutlich nicht-deutschem Kfz-Kennzeichen wegfuhren. Die hintere rechte Scheibe des Pkw war defekt bzw. mit einer schwarzen Folie abgedeckt. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Bad Bevensen, OT. Gollern - Pkw fährt in Traktor mit Anhänger - 10.000 Euro Schaden

In einem schon halb auf der Fahrbahn befindlichen Traktor mit Anhänger fuhr ein 68 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford in den Mittagsstunden des 24.09.24 in Gollern. Der Senior hatte das Gespann gegen 11:30 Uhr vermutlich zu spät wahrgenommen, versuchte noch auszuweichen, fuhr jedoch mit der Front unter den Anhänger. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Der 18 Jahre alte Fahr des Traktors Fendt erlitt einen Schock.

Uelzen - Pkw erfasst radelndes Kind - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 8 Jahre alter Junge auf einem Fahrrad in den späten Nachmittagsstunden des 24.09.24 in der Hochgraefestraße. Ein 76 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes G-Klasse hatte den Jungen gegen 17:45 Uhr beim Abbiegen in die Hambrocker Straße erfasst, als der Junge gerade die Hambrocker Straße überqueren wollte. Der 8-Jährige wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro.

Jelmstorf - ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot

Das Durchfahrtverbot aufgrund der Baustelle auf der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 23.09.24. Dabei trafen die Beamten insgesamt siebe Fahrzeuge an und stoppten diese; davon waren fünf berechtige Anwohner sowie zwei auswärtige Fahrzeugführer (Motorradfahrer und Rübentransporter) dabei. Diese beiden erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell