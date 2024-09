POL-LG: ++ "Vermissten"-Update: Pkw, Hunde und vermisster Senior wieder da! ... Ende gut, alles gut!" ++ Präsenzstreife stellte geparkten Pkw fest ++

Lüneburg (ots) - Presse - 26.09.2024 ++ Lüneburg Bardowick - Einbruch in Wohnhaus mit Komplettentwendung eines Pkw BMW Mit der Zielrichtung des Diebstahls eines Pkw brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 26.09.24 in ein Wohnhaus in der Huderstraße ein. Die Täter waren gewaltsam über eine rückwärtige ...

mehr