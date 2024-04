LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrradgeschäft

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Bei der Kontrolle des Fahrers eines Pkw Skoda am Freitag, den 05.04.2024 gegen 23:30 Uhr, in der Ichtershäuser Straße wurde festgestellt, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Mit dem 35-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. (sk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

