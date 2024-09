Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw aufgebrochen - Polizei nimmt 52-Jährigen fest ++ Präsenzstreife" kontrolliert Dieseldiebe - mit Handpumpe Kraftstoff aus Linienbus abgezapft ++ Einbrüche in Schulgebäude ++

Lüneburg (ots)

Presse - 27.09.2024 ++

Lüneburg

Wendisch Evern - "Präsenzstreife" kontrolliert Dieseldiebe - mit Handpumpe Kraftstoff aus Linienbus abgezapft

Zwei Dieseldiebe mit einem Pkw Audi konnte eine Präsenzstreife der Polizei in den Abendstunden des 26.09.24 auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 37 im Bereich Wendisch Evern kontrollieren. Die beiden 36 und 57 Jahre alten Männer aus Lüneburg hatten gegen 19:30 Uhr aus einem abgestellten Linienbus eine mittlere Menge Dieselkraftstoff mit einer Handpumpe in einen größeren Kanister abgezapft. Die Polizei stellte Pumpe, Schlauch und Kanister sicher und ermittelt gegen die beiden Männer, die mit einem Pkw Audi unterwegs waren.

Dahlenburg - 17-Jährigen angegriffen - von mehreren jungen Männern geschlagen - Polizei ermittelt gegen 18-Jährigen

Vermutlich aufgrund schon länger andauernder Streitigkeiten kam es in den Mittagsstunden des 26.09.24 auf einen auf einer Parkbank im Moorweg sitzenden 17-Jährigen. Ein 18-Jähriger hatte zusammen mit zwei weiteren jungen Männern gegen 13:00 Uhr den Jugendlichen unvermittelt mehrfach geschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die drei Aggressoren ergriffen die Flucht. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - 43-Jähriger schlägt 19-Jährigem ins Gesicht - Streit/Fahrraddiebstahl als Hintergrund

Zu einem Streitgespräch zwischen einem 19-Jährigen und einem 43-Jährigen kam es in den Nachmittagsstunden des 26.09.24 im Bereich An der Münze. Der 19-Jährige hatte den 43-Jährigen gegen 15:00 Uhr damit konfrontiert, dass er Mittäter in einem Fahrrad- und Handydiebstahl kurz zuvor zu seinem Nachteil sei. Daraufhin schlug der 43-Jährige dem Heranwachsenden mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei ermittelt wegen der Körperverletzung und des Diebstahls.

Melbeck/Bienenbüttel - Einbrüche in Schulgebäude

In das Schulgebäude in der Schützenstraße in Melbeck drangen Unbekannte in der Nacht zum 27.09.24 ein. Dabei wurden mehrere Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen und Innenräume durchsucht. Gestohlen wurde vermutlich nichts.

Auch in das Gebäude der Grundschule Bienenbüttel in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht eingebrochen. Hier wirkten die Täter gewaltsam auf ein Fenster ein, gelangten ins Gebäude und nahmen Kleingeld sowie ein Laptop mit. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Pflichtversicherung auf E-Scooter unterwegs

Einen 19-Jährigen mit einem E-Scooter ohne Pflichtversicherungsschutz (Vers.-Kennzeichen) stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.09.24 gegen 16:00 Uhr in der Dahlenburger Landstraße. Den jungen Mann aus Seevetal erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg/Uelzen/Scharnebeck - gemeinsame Kontrollen von Wasserschutzpolizei und Hauptzollamt auf Elbe-Seitenkanal und Elbe

Im Verlauf der letzten Woche kontrollierte die Wasserschutzpolizei Scharnebeck an zwei Tagen zusammen mit Einsatzkräften des Hauptzollamtes den Schifffahrtsverkehr auf dem Elbe-Seitenkanal und der Elbe in der Region mit dem Schwerpunkt "wasserschutzrechliche" Verstöße und "Schwarzarbeit". Dabei wurden insgesamt 18 Binnenschiffe sowie ihre Besatzungen kontrolliert. Die Polizei stellte insgesamt zwei Beanstandungen u.a. fehlende Eintragungen und nichtanwesender Lotse fest. Das Hauptzollamt leitete weitere Maßnahmen ein.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Polizei kontrolliert im Rahmen der Schulwegsicherung - Mutter transportiert Kind ohne Rückhaltesystem (Kindersitz) - äußerst uneinsichtig

Im Rahmen der Schulwegsicherung war die Polizei in den Morgenstunden des 26.09.24 im Umfeld der Grundschule im Königshorster Weg präsent. Dabei kontrollierten die Beamten gegen 07:50 Uhr auch eine 49-Jährige aus der Region Salzwedel, die in ihrem Pkw ihr Kind ohne Rückhaltesysteme (Kindersitz) auf dem Beifahrersitz transportierte. Die Frau zeigte sich wenig einsichtig, verweigerte dann in dem eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren die Personalienangabe und beleidigte die Polizeibeamten. Die Polizei leitete entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Parallel ahndeten die Beamten insgesamt fünf weitere Ordnungswidrigkeiten und führten Aufklärungsgespräche.

Lüchow - "Soft-Air-Pistole" in der Regenrinne - Drehleiter der Feuerwehr im Einsatz

Eine mögliche "scharfe" Schusswaffe (Pistole) meldete eine Anwohnerin der Dannenberger Straße in den Nachmittagsstunden des 26.09.24 der Polizei auf ihrem Dach bzw. in der Dachrinne des Hauses. Die Frau hatte die Pistole aus dem Fenster wahrnehmen können. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten gegen 15:00 Uhr die Polizei mit einer Drehleiter, um an den Gegenstand zu gelangen. Es handelte sich um eine "Soft-Air-Waffe".

Uelzen

Uelzen - in der Nacht zum 27.09.24 weitere Pkw aufgebrochen - Polizei nimmt 52-Jährigen fest

Zu mehr als einem halbdutzend weiteren Pkw-Aufbrüchen kam es in den Nachtstunden zum 27.09.24 im Bereich des Parkplatzes in der Albrecht-Thaer-Straße in Uelzen. Betroffen waren dabei Pkw der BMW, Skoda, Renault, Opel und VW. In allen Fällen wurden jeweils eine Scheibe zerstört, so dass ein Sachschaden von mehr als 2.000 Euro entstand. Große Beute machte dabei der Täter keine.

In den späten Vormittagsstunden des 27.09.24 konnten Ermittler in Zusammenarbeit mit dem Streifendienst in Uelzen einen 52-Jährigen festnehmen, der neben den 15 Pkw-Aufbrüchen vom Vortag auch für die weiteren Pkw-Aufbrüche dringend tatverdächtig ist. Die weiteren Ermittlungen gegen den polizeibekannten Lüneburger dauern an.

Uelzen - 50-Jähriger fällt erneut auf - Ingewahrsamnahme folgt auf Ladendiebstahl, Pöbeln und Bedrohung

Einen bereits polizeilich bekannten 50-Jährigen nahm die Polizei in den Abendstunden des 26.09.24 zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Der Mann hatte gegen 20:00 Uhr an einer Tankstelle in der Alewinstraße zwei Flaschen Weizenkorn geklaut, entfernte sich in Richtung Innenstadt, pöbelte hier rum und warf Sperrmüll durch die Gegend. Alarmierte Polizei bedrohte der Mann in aggressiver Weise, so dass die Ingewahrsamnahme folgte. Die Polizei ermittelt.

Bad Bodenteich - "Ladendiebstahl"

Eine 41-Jährige beim Ladendiebstahl ertappten Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in den frühen Nachmittagsstunden des 26.09.24 in der Bergstraße. Die Frau hatte im Beisein ihres Kindes diverse Waren aus dem Markt im Wert von fast 100 Euro in mitgeführten Taschen versteckt und lediglich an der Kasse ein paar Kleinteile bezahlt. Beim Passieren des Kassenbereichs wurde die Frau durch Mitarbeiter gestoppt. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs - 0,64 Promille

Einen 61 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 27.09.24 in der Groß Liederner Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Uelzener eine Alkoholisierung von 0,64 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren inkl. Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell