Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Pech hatte der 20-jährige Lenker eines E-Scooters am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr in der Löwentaler Straße. Der Mann warf beim Erblicken eines Streifenwagens seinen Elektroroller weg und flüchtete in den Garten eines naheliegenden Wohnhauses. Da dieser jedoch ringsherum umzäunt war, endete die Flucht unmittelbar und der Grund für die Eile wurde im Rahmen der folgenden Polizeikontrolle schnell klar. Ein bei dem Heranwachsenden durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 1,2 Promille, weswegen der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für die Benutzung von Elektrokleinstfahrzeugen dieselben Alkoholgrenzwerte gelten wie für alle sonstigen Kraftfahrzeuge, somit eine Ordnungswidrigkeit bereits ab 0,5 Promille vorliegt und ab 1,1 Promille bereits der Straftatbestand der Trunkenheitsfahrt erfüllt ist.

Friedrichshafen

Mehrfach aufgefallen - Gewahrsam

In polizeilichem Gewahrsam endete der Dienstagabend für einen 19-Jährigen. Bereits kurz nach 15 Uhr war der Mann vor einem Lebensmitteldiscounter in der Werastraße aufgefallen, nachdem er zunächst offenbar seine Freundin auf offener Straße geschlagen und dabei auch ein Messer mitgeführt haben soll. Auch gegenüber einschreitenden Passanten zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und stieß eine Zeugin zu Boden, die dabei aber glücklicherweise unverletzt blieb. Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde der 19-Jährige daraufhin erstmals in Gewahrsam genommen und aufgrund seiner Aggressivität und mangelnden Impulskontrolle in einer Fachklinik vorgestellt. Auf der Fahrt dorthin beleidigte er die Beamten und schlug und trat mehrfach gegen die Seitenscheibe des Streifenwagens. Nachdem zuvor kein Messer aufgefunden und seitens des Arztes kein hinreichender Grund für eine Aufnahme in dem Krankenhaus attestiert wurde, wurde der 19-Jährige dort kurze Zeit später und ohne Information an die Polizei wieder entlassen. Daraufhin begab sich der Mann offenbar direkt in den Lebensmitteldiscounter in der Werastraße und kaufte dort ein größeres Messer. Dies wurde von Zeugen beobachtet und die Polizei abermals verständigt. Diese nahm den erneut hochaggressiven 19-Jährigen gegen 18.45 Uhr abermals in Gewahrsam und stellte das in einer Plastiktüte mitgeführte Messer sicher. Den Rest der Nacht musste der Mann daraufhin nach richterlicher Anordnung in der polizeilichen Arrestzelle verbringen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Friedrichshafen

Versehentlich Gefahrenmeldeanlage ausgelöst

Aufgrund einer versehentlichen Fehlbedienung durch eine Lehrkraft ist am Mittwochvormittag um kurz nach 11.30 Uhr die Gefahrenmeldeanlage an einer Schule in der Stauffenbergstraße ausgelöst worden. Auch wenn unmittelbar bekannt wurde, dass mutmaßlich kein Echtalarm vorliegt, überprüfte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort war, das Gelände, und konnte schnell Entwarnung geben. Gegen 12.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ab und der Schulbetrieb konnte regulär fortgesetzt werden.

Immenstaad

Renitenter Ladendieb

Äußerst renitent hat sich ein 28-Jähriger verhalten, der am Dienstagmorgen in einem Lebensmitteldiscounter in der Meersburger Straße bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden war. Nachdem Angestellte ihn nach Passieren der Kasse auf den Diebstahl ansprachen und festhalten wollten, riss er sich los und stieß den Marktleiter gegen die Eingangstüre, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Drei Mitarbeitenden gelang es schließlich, den 28-Jährigen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei am Boden zu fixieren. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Bermatingen-Ahausen

Einbrecher überrascht

Einen Unbekannten in seinem Haus überrascht hat ein 43-Jähriger am frühen Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr in der Auenstraße. Der Einbrecher war zuvor offenbar durch mehrere unverschlossene Türen in das Bauernhaus gelangt und traf an einer Wohnungstüre auf den Bewohner, der den mit einer Sturmhaube Vermummten daraufhin anschrie, woraufhin dieser unmittelbar die Flucht ergriff. Der Unbekannte stieg in einen in der Nähe geparkten Kleinwagen ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte Ahausen davon. Entwendet wurde nach bisherigem Stand nichts. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen eines versuchten Diebstahlsdelikts und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07551/804-0.

Uhldingen-Mühlhofen

Schuppen gerät in Brand

Zum Brand eines Schuppens wurden die Feuerwehr und die Polizei am späten Dienstagabend in die Straße "Am Roggersberg" alarmiert. Zeugen hatten Feuerschein von einer kleinen Scheune wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt. Das Feuer dürfte mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich eines Lüftungssystems ausgebrochen sein. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Gesamtsachschaden an dem Gebäude und den darin gelagerten Maschinen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Owingen

Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Vier Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße. Die 48-jährige Lenkerin eines VW wollte von der Hauptstraße in die Straße "Hinter den Gärten" abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden BMW. Durch die folgende wuchtige Kollision wurden sowohl die 48-Jährige als auch ihre 15-jährige Mitfahrerin sowie der 21-jährige Lenker des BMW und seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Eine weitere im BMW mitfahrende 18-Jährige blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Beteiligten, beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Meersburg

Automat beschädigt

Ein unbekannter Täter hat einen in der Stefan-Lochner-Straße aufgestellten Getränkeautomaten auf bislang nicht näher geklärte Weise beschädigt. Der Automat wurde aus der Verankerung gelöst, außerdem wurde eine Glasscheibe zerstört. Die Höhe des Schadens wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr, und Dienstagnachmittag, 13 Uhr, gelegen haben. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443.

