POL-DU: Huckingen: Seniorin vereitelt Betrugsversuch

Duisburg (ots) - Am Mittwochnachmittag (14. August, 15:45 Uhr) beobachteten Beamte der Duisburger Polizei zwei verdächtige Männer, die mit einem schwarzen Müllsack hantierten. Als sie die Unbekannten kontrollierten, fanden sie in dem Sack augenscheinliche Neuware samt Verkaufsetiketten. Ermittlungen ergaben, dass einer von ihnen die Ware aus einem Sportgeschäft in der Innenstadt gestohlen haben soll. Die Beamten ...

