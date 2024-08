Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mutmaßlicher Ladendieb geschnappt

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (14. August, 15:45 Uhr) beobachteten Beamte der Duisburger Polizei zwei verdächtige Männer, die mit einem schwarzen Müllsack hantierten. Als sie die Unbekannten kontrollierten, fanden sie in dem Sack augenscheinliche Neuware samt Verkaufsetiketten. Ermittlungen ergaben, dass einer von ihnen die Ware aus einem Sportgeschäft in der Innenstadt gestohlen haben soll.

Die Beamten nahmen den 18-Jährigen, der sich vermutlich illegal in Deutschland aufhält, fest. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Richter vorgeführt. Auch sein Komplize muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

