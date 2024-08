Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Bedrohung mit Schreckschusswaffe - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 40-Jähriger soll am Mittwochabend (14. August, 21 Uhr) von mehreren Personen an der Otto-Hahn-Straße bedroht worden sein. Der Mann schilderte der Polizei, dass er mit seinen drei Kindern (4 bis 13 Jahre alt) ins Auto stieg, als plötzlich drei Pkw vorfuhren. Aus den Fahrzeugen seien insgesamt 10 bis 15 Personen ausgestiegen. Ein Mann (32) aus der Gruppe soll dann mehrere Schüsse mit einer Waffe in die Luft abgegeben haben. Der 40-Jährige gab an, diesen zu kennen.

Er flüchtete mit den Kindern in seinem Pkw vor der Gruppe und alarmierte die Polizei - dabei soll er von einem schwarzen Opel Zafira und einem silbernen VW verfolgt worden sein. Im Bereich der Duisburger Straße sollen sie von dem Mann abgelassen haben. Einsatzkräfte fanden an der Otto-Hahn-Straße Patronenhülsen von einer Schreckschusswaffe und stellten diese sicher. Verletzt wurde niemand.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Streitigkeiten mit dem Tatverdächtigen gekommen ist. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zu der Gruppe oder den Fluchtfahrzeugen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell