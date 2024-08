Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14. August, 0:55 Uhr) verlor der Fahrer (19) eines schwarzen VW Polo auf der Emmericher Straße die Kontrolle über sein Auto. Den eingesetzten Polizisten schilderte der Fahranfänger, dass er mit seinem Beifahrer (20) in Richtung der Obermeidericher Straße unterwegs war, als er in einer Kurve gegen eine Straßenlaterne stieß und ins Schleudern geriet.

Während der 19-Jährige unverletzt blieb, wurde der leichtverletzte 20-Jährige von Rettungssanitätern noch an der Unfallstelle behandelt. Bei der Befragung des Fahrers gab dieser zu, dass er am Vortag Marihuana konsumiert hatte.

Das war aber nur die halbe Wahrheit: Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte auch positiv auf Amphetamin. Nachdem die Polizisten den Unfall aufgenommen hatten, brachten die Beamten den jungen Mann zur Wache nach Ruhrort, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein des 19-Jährigen stellten die Polizisten sicher. Er wird sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen müssen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell